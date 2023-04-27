Ученые выяснили, как викингам удавалось переплывать моря и океаны 27.04.2023, 12:33

1,194

Путешествия викингов часто проходили через приполярные регионы.

Вы когда-нибудь задумывались над великой тайной, как викингам удавалось преодолевать коварные воды, чтобы добраться до Америки более чем за тысячелетия до появления систем GPS? В последние годы появилась популярная теория, которую они могли использовать специальный кристалл, чтобы ориентироваться на местности, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Если вы когда-нибудь смотрели популярное телешоу «Викинги» на канале History Channel, вы, несомненно, вспомните сцену, в которой Рагнар Лодброк раскрывает своему брату секретный метод навигации в условиях облачности. Он изготавливает полупрозрачный кристалл, известный как исландский шпат, который он использует для усиления солнечных лучей. Эта сцена породила представление, которое долгое время обсуждалось историками и учеными, а теперь стало общепризнанным — викинги использовали исландский шпат для проводки своих кораблей.

Исландский шпат, также известный как солнечный камень, представляет собой разновидность прозрачного кальцита, который можно найти в некоторых районах Скандинавии и Исландии. Этот кристалл обладает уникальным свойством, известным как двупреломление или двойное преломление, которое заставляет его разделять поляризованный свет на два луча с разными скоростями и показателями преломления. В результате получается двойное изображение того, на что смотрят через кристалл.

В настоящее время исландский шпат и подобные ему кристаллы используются в точных оптических приборах и ЖК-экранах. Исландский шпат также был жизненно важным минералом во время Второй мировой войны, где он использовался в прицельном оборудовании артиллеристов и бомбардировщиков.

Согласно теории, мореплаватели, такие как викинги, могли использовать эти кристаллы как природные фильтры Polaroid для навигации. Когда свет проходит через атмосферу, он становится поляризованным и рассеянным. Если поднести кристалл, подобный исландскому шпату, к небу и вращать его, свет, проходящий через кристалл, становится ярче и тусклее в соответствии с поляризованным светом в атмосфере, центром которого является Солнце.

Двойное преломление кристалла наиболее интенсивно, когда он точно выровнен, что позволяет определить, где находится Солнце, даже в условиях облачности. Если снять два показания в разных точках неба, навигатор может определить направление на Солнце и использовать его для расчета географического севера.

Этот метод навигации очень интересен и, как считается, упоминается в древних скандинавских сагах, где описываются мистические «солнечные камни», используемые для определения местоположения Солнца и прокладки курса корабля. Только в конце 1960-х годов датский археолог Торкильд Рамскоу установил связь с исландским шпатом. Но есть ли у нас веские доказательства того, что викинги действительно использовали этот метод, и работает ли он вообще?

Сегодня исследователи отвечают на этот вопрос в лучшем случае «возможно». Первое препятствие заключается в том, что на сегодня ни один солнечный камень не был обнаружен ни на корабле викингов, ни на месте захоронения.

В 2013 году французские исследователи из Университета Ренна утверждали, что обнаружили кусок исландского шпата на британском корабле, затонувшем в Ла-Манше в 1592 году. Хотя группа исследователей проверила его и предположила, что он мог использоваться в качестве запасного способа навигации в сочетании с неточными компасами, доказательств в пользу этой теории нет. Кроме того, эта находка относится к кораблекрушению, которое произошло через несколько веков после того, как викинги, как считается, использовали эту технику.

Другая проблема заключается в том, чтобы определить, насколько надежен этот метод навигации. В 2016 году группа ученых попыталась проверить эту гипотезу на практике.

Они воссоздали условия, с которыми могли столкнуться исследователи-викинги во время своих путешествий, и исследовали три вида кристаллов — кальцит, кордиерит и турмалин. В условиях некоторой облачности кордиерит и турмалин превосходили кальцит, но в условиях очень низкой поляризации кальцит был наиболее эффективен.

Однако в условиях чрезмерной облачности и тумана все три кристалла были неэффективны. Это показывает, что теория о том, что викинги использовали солнечные камни для навигации, может быть не совсем точной.

Хотя вполне возможно, что викинги использовали солнечные камни для навигации, нет никаких конкретных доказательств в пользу этого утверждения. Солнечные камни не были найдены ни на кораблях викингов, ни в местах захоронений. Кроме того, надежность этого метода навигации сомнительна.

Возможно, если метод не работает в условиях облачности при использовании таких несовершенных кристаллов, которые были у викингов, то теория, скорее всего, ошибочна. В ясные дни калиброванные солнечные часы были бы более простым и надежным средством навигации.

В заключение следует отметить, что идея о том, что викинги использовали солнечные камни для навигации, остается неубедительной. Хотя это интригующая и романтическая идея, необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить точность этой теории.

Однако, как и в случае со многими аспектами истории викингов, мы еще многого не знаем, и есть большая вероятность того, что все, что мы думали, что знаем о викингах, неверно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».