«Таких ям я еще здесь не видела» 3 27.04.2023, 12:37

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Состоянием дорог в Барановичском районе возмущены местные жители.

«Когда уже дойдет очередь до Тешевле, ужасная дорога?! Никому ничего не надо», – так отреагировала читательница intex-press.by на отчет райисполкома о дорожных работах в Барановичском районе. И приложила фотографии проезжей части, усыпанной глубокими ямами.

Hа прошлой неделе Барановичский райисполком опубликовал информацию о проведении дорожных работ в районе. В частности, сообщалось о том, что дорожники полностью заменили асфальт на дороге Подгорная-Колбовичи и приступили к работам на одной из улиц в деревне Полонка.

Первый населенный пункт, на который обратили внимание граждане, это деревня Тешевле. По словам читательницы, приславшей фото дороги в этой деревне, проезжая часть от самого въезда с трассы Р108 усыпана глубокими ямами.

«Никому ничего не надо, обидно, что такое безразличие вокруг», – написала женщина.

Еще один проблемный участок, на который обратили внимание читатели, это дорог между деревнями Кузевичи и Голынка.

– На этом участке постоянно после зимы ямы. Грузовики часто ездят туда-сюда, разбивают дорогу. Но таких ям, как я этом году, я еще здесь не видела! Большие, глубокие, чтобы их объехать, приходится рисковать и выезжать на встречную полосу, – прислала фотографии разбитой дороги жительница, у которой в том районе дача.

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