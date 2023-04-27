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Эрдоган не появляется на публике после того, как ему стало плохо в прямом эфире

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  • 27.04.2023, 13:03
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Эрдоган не появляется на публике после того, как ему стало плохо в прямом эфире
Реджеп Таип Эрдоган

Оппозиционные СМИ пишут, что у главы Турции инфаркт.

Глава Турции Реджеп Таип Эрдоган не появляется на публике после того, как ему стало плохо в прямом эфире.

Эрдоган отменил все предвыборные митинги, а также перенес подключение по видеосвязи к церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую», которое ожидалось сегодня.

Оппозиционные СМИ пишут, что после инцидента в прямом эфире в социальных сетях начали утверждать, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ, на место происшествия немедленно приехала скорая помощь, и Эрдогана доставили в ближайшую больницу.

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