Лукашисты лишили домена региональный независимый сайт 27.04.2023, 13:05

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Он освещает события в Жодино и Борисове.

«Оперативно-аналитический центр» (ОАЦ) лишил доменного имени независимое издание ex-press.bу, освещавшее события в Жодино и Борисове. Соответствующее электронное письмо за подписью замначальника ОАЦ Сергея Жерносека получил владелец доменного имени, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В письме говорится, что 20 марта владельцу домена ex-press.bу было направлено письмо с требованием предоставить документы, подтверждающие достоверность информации в централизованной базе доменных имен. Документы нужно было принести лично в течение 7 рабочих дней.

«Поскольку на уведомления в указанный срок адресат не отреагировал, со ссылкой на пункт 48 внутренней инструкции Сергей Жерносек констатирует: непредоставление владельцем домена по запросу регистратора подтверждающих документов является нарушением порядка регистрации доменного имени», — сообщает БАЖ.

На этом основании национальный администратор принял решение приостановить делегирование доменного имени ex-press.bу. Регистратору в лице ООО «Белорусские облачные технологии» поручено проинформировать владельца домена о нарушении.

БАЖ подчеркивает, что лишение доменного имени произошло без обращения в суд.

Ex-press.by — независимое издание, которое освещает новости в Борисове и Жодино. Продукция сайта была признана властями «экстремистскими материалами».

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