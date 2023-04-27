Евро подскочил до двухнедельного максимума на торгах в Минске
- 27.04.2023, 13:33
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Актуальные курсы валют.
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи сегодня, 27 апреля, доллар подешевел, а евро — подорожал.
По итогам торгов, курс доллара упал на 0,04% — до 2,936 рубля.
Курс евро вырос на 0,7% — до 3,245 рубля.
Российский рубль подешевел на 0,04% — до 3,5959 рубля за 100 российских рублей.
Курс юаня упал на 0,05% — до 4,2284 рубля за 10 юаней.
Banki24.by отметили, что доллар опустился на минимум за 13 дней. Евро подскочил до двухнедельного максимума, а российский рубль незначительно подешевел и остается на годовом минимуме.