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Евро подскочил до двухнедельного максимума на торгах в Минске

  • 27.04.2023, 13:33
  • 1,754
Евро подскочил до двухнедельного максимума на торгах в Минске

Актуальные курсы валют.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи сегодня, 27 апреля, доллар подешевел, а евро — подорожал.

По итогам торгов, курс доллара упал на 0,04% — до 2,936 рубля.

Курс евро вырос на 0,7% — до 3,245 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,04% — до 3,5959 рубля за 100 российских рублей.

Курс юаня упал на 0,05% — до 4,2284 рубля за 10 юаней.

Banki24.by отметили, что доллар опустился на минимум за 13 дней. Евро подскочил до двухнедельного максимума, а российский рубль незначительно подешевел и остается на годовом минимуме.

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