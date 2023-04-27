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Долгая игра

  • Вадим Денисенко
  • 27.04.2023, 13:41
  • 1,744
Долгая игра

Краткие итоги разговора Си и Зеленского.

Сам факт разговора — это уже позитив, учитывая отсутствие контактов с начала войны. Однако никаких договоренностей, кроме назначения нового посла, нет.

Появление посредника со стороны Китая это признак (очень) долгой игры. То есть мирный план Китая на данный момент не имеет цели или не может быть реализован в короткий срок.

Посредником стал экс-посол Китая в РФ. И здесь не надо искать никакой измены. Особенно, исходя из пункта 2. пока это лишь начало долгой игры.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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