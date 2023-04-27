В Минске водителям для проверки зрения раздают таблицы с дорожными знаками вместо букв 2 27.04.2023, 13:48

Таблица, как и в традиционном варианте, имеет 12 строк с символами.

На минских заправках появились таблички для проверки зрения — с дорожными знаками вместо букв. Шаблон сделан по аналогии с известной таблицей Сивцева. Водителям предлагают рассмотреть его и назвать символы с расстояния, чтобы определить остроту зрения, пишет «Онлайнер».

Табличка, как и в традиционном варианте, имеет 12 строк с символами: самые мелкие — внизу, а крупные — вверху. Только вместо букв используются дорожные знаки. Инициатива принадлежит специалистам Центра офтальмологии и микрохирургии глаза «Лодэ», они же рассказывают подробности эксперимента:

— Автолюбители традиционно находятся в зоне риска, так как от остроты зрения нередко зависит их поведение на дороге. «Водительскую» таблицу с подсветкой изначально установили на АЗС «А-100» на Боровой, 7. В ближайшие дни стенд будет перемещаться между заправками: 27 апреля его можно застать на Харьковской, 81; 28 апреля — на Казимировской, 39; 29 апреля — на Долгиновском тракте, 190; 30 апреля — в Новодворском сельсовете, 82.

— Вместе с водителями пройти экспресс-тест могут и пассажиры. Сделать это можно в любой день акции с 8 до 20 часов. В будущем инициатива расширит географию: кроме Минска и пригорода, охватит и другие города.

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