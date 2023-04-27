Нацгвардия Украины: Российские войска перешли к обороне на Запорожском направлении 1 27.04.2023, 13:51

Россияне не имеют каких-либо достижений на поле боя.

Российские оккупационные войска перешли к обороне на Запорожском направлении. Также россияне обороняются и на других направлениях, где выполняют боевые задания украинские нацгвардейцы.

Об этом заявил заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович.

- На Запорожском и других направлениях, где выполняют боевые задания воины-гвардейцы, враг перешел к обороне, - заявил Уршалович.

По его словам, не имея каких-либо достижений на поле боя, оккупанты продолжают обстрелы позиций украинских бойцов.

- Варварские ракетные атаки россиян по гражданским объектам и населенным пунктам ставят под угрозу жизнь мирного населения Украины, - добавил полковник.

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