Нацгвардия Украины: Российские войска перешли к обороне на Запорожском направлении

Нацгвардия Украины: Российские войска перешли к обороне на Запорожском направлении1
- 27.04.2023, 13:51
Россияне не имеют каких-либо достижений на поле боя.
Российские оккупационные войска перешли к обороне на Запорожском направлении. Также россияне обороняются и на других направлениях, где выполняют боевые задания украинские нацгвардейцы.
Об этом заявил заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович.
- На Запорожском и других направлениях, где выполняют боевые задания воины-гвардейцы, враг перешел к обороне, - заявил Уршалович.
По его словам, не имея каких-либо достижений на поле боя, оккупанты продолжают обстрелы позиций украинских бойцов.
- Варварские ракетные атаки россиян по гражданским объектам и населенным пунктам ставят под угрозу жизнь мирного населения Украины, - добавил полковник.