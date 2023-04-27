закрыть
27 апреля 2023, четверг, 14:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нейросеть начала следить за витебскими газовиками

2
  • 27.04.2023, 14:02
  • 1,340
Нейросеть начала следить за витебскими газовиками

Будут анализироваться изображения с камеры.

«Для повышения безопасности труда» в Витебской области начали использовать искусственный интеллект. Нейросеть будет следить «за правильностью ношения» спецодежды работниками газовой службы, сообщили в Минэнерго.

Проект запустили в УП «Витебскоблгаз». Нейросеть анализирует изображение с камеры, определяет наличие и правильность ношения спецодежды, касок, спецобуви.

«Если работник не надел один из элементов экипировки, система подаст сигнал. В случае, когда средства индивидуальной защиты надеты неправильно, она также сработает. Среднее время проверки при этом составляет до 15 секунд, а точность — до 99%», — рассказали в Минэнерго.

Там считают, что широкое применение системы обеспечит эффективный контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности на производстве. Кроме того, снизит травматизм.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников
Освобождение Крыма все ближе
Освобождение Крыма все ближе Александр Коваленко
Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип