Белорусские магазины столкнулись с дефицитом говядины
- 27.04.2023, 14:21
В стране в целом не хватает своего мяса.
Исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталья Шаблинская заявила, что в Беларуси ощущается проблема с говядиной.Ззаявки сетей по этому виду мяса удовлетворяются не всегда, а заявки по птице составляет около 90%.
При этом на 98-99% ассортимент мясной гастрономии и мяса в белорусских сетях местного производства, остальное привозят из России.
Ситуацию для белорусской торговли и производителей Шаблинская назвала непростой из-за санкций. К тому же в 2022 году появились и жесткие ценовые ограничения, которые приходится соблюдать. В результате в мясном секторе снизилась рентабельность, а возможностей проводить акции стало меньше.
- Мы теряем в объемах продаж, - заметила она.
Также Наталья Шаблинская рассказала, что белорусские покупатели все чаще выбирают нарезки готового мяса или колбасы.