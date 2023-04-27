Белорусские магазины столкнулись с дефицитом говядины 27.04.2023, 14:21

В стране в целом не хватает своего мяса.

Исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталья Шаблинская заявила, что в Беларуси ощущается проблема с говядиной.Ззаявки сетей по этому виду мяса удовлетворяются не всегда, а заявки по птице составляет около 90%.

При этом на 98-99% ассортимент мясной гастрономии и мяса в белорусских сетях местного производства, остальное привозят из России.

Ситуацию для белорусской торговли и производителей Шаблинская назвала непростой из-за санкций. К тому же в 2022 году появились и жесткие ценовые ограничения, которые приходится соблюдать. В результате в мясном секторе снизилась рентабельность, а возможностей проводить акции стало меньше.

- Мы теряем в объемах продаж, - заметила она.

Также Наталья Шаблинская рассказала, что белорусские покупатели все чаще выбирают нарезки готового мяса или колбасы.

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