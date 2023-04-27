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Под Смолевичами на дороге развернуло фуру

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  • 27.04.2023, 14:37
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Под Смолевичами на дороге развернуло фуру

Это произошло на той же трассе, где и ДТП с маршруткой.

Под Смолевичами из-за неисправности тормозов развернуло грузовик, движение на участке было заблокировано, сообщили в ГАИ.

Грузовик развернуло на трассе Р69. На этой же дороге в феврале произошло ДТП с маршруткой, которое унесло жизни 13 человек.

В ГАИ уточнили, что «у автомобиля МАЗ возникла неисправность рабочей тормозной системы, в результате чего автомобиль развернуло поперек проезжей части».

«Из-за этого движение было временно приостановлено. Автомобиль был отремонтирован, движение восстановлено», — сообщили в ГАИ. Никто не пострадал, с техосмотром у фуры все в порядке.

Читатель Onliner рассказал, что во время инцидента там как раз ехал велосипедист: «Чтобы не придавило, ему пришлось в кювет падать».

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