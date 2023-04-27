Под Смолевичами на дороге развернуло фуру 5 27.04.2023, 14:37

2,668

Это произошло на той же трассе, где и ДТП с маршруткой.

Под Смолевичами из-за неисправности тормозов развернуло грузовик, движение на участке было заблокировано, сообщили в ГАИ.

Грузовик развернуло на трассе Р69. На этой же дороге в феврале произошло ДТП с маршруткой, которое унесло жизни 13 человек.

В ГАИ уточнили, что «у автомобиля МАЗ возникла неисправность рабочей тормозной системы, в результате чего автомобиль развернуло поперек проезжей части».

«Из-за этого движение было временно приостановлено. Автомобиль был отремонтирован, движение восстановлено», — сообщили в ГАИ. Никто не пострадал, с техосмотром у фуры все в порядке.

Читатель Onliner рассказал, что во время инцидента там как раз ехал велосипедист: «Чтобы не придавило, ему пришлось в кювет падать».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».