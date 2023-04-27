Пограничники Литвы открыли огонь по контрабандистам с белорусскими сигаретам

Пограничники Литвы открыли огонь по контрабандистам с белорусскими сигаретам2
- 27.04.2023, 14:38
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Происшествие случилось 25 апреля.
В Литве со стрельбой задерживали трех мужчин, которые везли контрабандой белорусские сигареты, сообщает пресс-служба пограничников.
Происшествие случилось 25 апреля. Недалеко от железной дороги в Вилкавишкском районе пограничники заметили автомобиль. Водитель проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться. Пограничникам пришлось стрелять в воздух и по колесам машины.
В автомобиле кроме водителя обнаружились два пассажира — местные жители 30 и 45 лет. В багажнике машины пограничники нашли четыре пакета с белорусскими сигаретами Minsk Capital MS. Еще четыре пакета с сигаретами были найдены возле железной дороги.