На выезде из Барановичей зафиксировали крупную колонну ВС Беларуси 3 27.04.2023, 14:49

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Иллюстративное фото

В составе колонны было три боевых машины ПТРК «Конкурс».

Сегодня утром на выезде из города Барановичи по направлению к Ляховичам / трассе М1 была замечена крупная колонна Вооруженных сил Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

В составе колонны: 2 БТР-80К (командирский), 20 БТР-82А (часть была в зимнем камуфляже), 3 боевых машины ПТРК «Конкурс» 9П148, 1 БРДМ-2, бронированная медицинская машина БММ-80 «Симфония», бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-К, УАЗ-Патриот, 4 КамАЗ-4310 (тент), 2 Урал-4320 (борт, перевозили деревянные щиты для обустройства полевого лагеря), 2 Урала (кунг), автопоезд-бензовоз КрАЗ и автобус МАЗ. Колонну сопровождало не менее пять экипажей ВАИ Беларуси.

Позднее эта же колонна была замечена на трассе М1 (между Столбцами и Дзержинском). Судя по составу военной техники колонна может принадлежать 339-му отдельному механизированному батальону 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси.

Отмечается, что эта же колонна была замечена в районе Барановичей 9 апреля. А 5 апреля МО РБ сообщало, что один из механизированных батальонов 120-й омбр. участвует в «проверке боевой готовности».

Таким образом, колонна вероятнее всего принадлежит 339-му механизированному батальону 120-й омбр. Подразделение может возвращаться в пункт постоянной дислокации после участия в «проверке боевой готовности».

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