Военный эксперт: Украина приучает Кремль к боям на российской территории 1 27.04.2023, 14:54

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Алексей Мельник

Фото: Главред

Разговоры о «красных линиях» давно потеряли всякий смысл.

В начале этой недели в Подмосковье упал дрон UJ-22 Airborne. Немецкое издание Bild пишет, что его целью могла быть ликвидация Путина.

Действительно ли Киев мог планировать такую операцию?

На этот и другие вопросы сайту Charter97.org ответил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первый помощник министра обороны Украины (2005–2008), военный эксперт Алексей Мельник.

— Это слишком преувеличенная версия. Я склоняюсь к тому, что Украина тестирует в реальных условиях новые беспилотники собственного производства, которые сейчас появляются, а также модифицированные, созданные на базе беспилотников гражданского предназначения. Но говорить, что целью этого беспилотника был Путин, это, по-моему, из серии фантастики.

— Мы видим все больше взрывов на российской территории. Можно ли говорить, что это уже стратегия, а не просто единичные случаи?

— Я бы сказал, что здесь есть определенный момент стратегии переноса боевых действий на территорию Российской Федерации.

Практический каждый случай с беспилотниками становится вниманием прессы, но кроме них есть и другие события, которые почему-то для прессы менее интересны. Например, в Белгородской области практически ежедневно идут сообщения от местной администрации об обстреле приграничных сел. На мой взгляд, эта информация незаслуженно обходится вниманием.

Я уверен, что Украина не ставит целью своих обстрелов гражданские объекты на территории Российской Федерации. Огонь ведется по позициям и скоплению войск противника вблизи границы с Украиной, и уже достаточно продолжительный период. При этом официальная российская власть довольно слабо на все это реагирует. Если говорить о стратегии, то это попытки постепенно приучить российское руководство к тому, что Украина будет атаковать военные цели на территории Российской Федерации, а разговоры о «красных линиях» давно потеряли всякий смысл. В том числе это касается тех предостережений по поводу какой-то «экстраординарной реакции» Путина на боевые действия на территории незаконно аннексированного полуострова Крым.

— Наносится ли реальный урон подобными атаками или это больше психологическое воздействие на противника?

— Здесь психологическое воздействие играет второстепенную роль. Но говоря о реальных потерях, понятно, что Россия не сообщает об эффективности этих ударов. Они используют стандартный шаблон, что есть разрушения, но нет жертв, а если и есть, то это касается якобы только гражданского населения. Но я еще раз повторюсь, что реальными целями для украинских ударов являются позиции, с которых ведутся обстрелы приграничных областей и другие военные объекты РФ. Редкие, но есть подтверждения, что наносятся потери живой силе противника.

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