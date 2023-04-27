Сложная задача для Пескова Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

27.04.2023, 15:16

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Дмитрий Песков

Фото: EPA

Публичные сеансы связи Путина превратятся в своего рода полеты в космос.

Песков сообщил, что Кремлю ничего не известно о проблемах со здоровьем у президента Турции.

Ничего не знать о здоровье Эрдогана – плёвое дело для Пескова. Ничего не знать о здоровье Путина – задача в разы сложнее, но ведь и с ней справляется.

Интересно, кстати, как зазвучали из-за всей этой нахлынувшей «медицины» новости:

«Подключение Эрдогана по видеосвязи к церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" перенесено на 16:00 мск, сообщили в канцелярии турецкого президента»

«Подключение Эрдогана». Так и видишь – трубки, датчики, мониторы..

Вся канитель с вечной несменяемостью только тем и закончится: публичные сеансы связи Путина с тем же Эрдоганом превратятся в своего рода полёты в космос – «Первый подключён!» (значит, трубки, датчики, мониторы спрятаны под столом, все капельницы системы работают штатно), «Второй подключён!» (значит… подключили и второго)

Кстати, сегодняшние 16.00 мск тоже можно не пропустить. «Рукопожатие крепкое» – сложная пьеса. Может, в турецкой постановке что-то решат по-новому.

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