Сложная задача для Пескова
- Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
- 27.04.2023, 15:16
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Публичные сеансы связи Путина превратятся в своего рода полеты в космос.
Песков сообщил, что Кремлю ничего не известно о проблемах со здоровьем у президента Турции.
Ничего не знать о здоровье Эрдогана – плёвое дело для Пескова. Ничего не знать о здоровье Путина – задача в разы сложнее, но ведь и с ней справляется.
Интересно, кстати, как зазвучали из-за всей этой нахлынувшей «медицины» новости:
«Подключение Эрдогана по видеосвязи к церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" перенесено на 16:00 мск, сообщили в канцелярии турецкого президента»
«Подключение Эрдогана». Так и видишь – трубки, датчики, мониторы..
Вся канитель с вечной несменяемостью только тем и закончится: публичные сеансы связи Путина с тем же Эрдоганом превратятся в своего рода полёты в космос – «Первый подключён!» (значит, трубки, датчики, мониторы спрятаны под столом, все капельницы системы работают штатно), «Второй подключён!» (значит… подключили и второго)
Кстати, сегодняшние 16.00 мск тоже можно не пропустить. «Рукопожатие крепкое» – сложная пьеса. Может, в турецкой постановке что-то решат по-новому.
Телеграм-канал «Малюта Скуратов»