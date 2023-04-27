Какой будет погода до конца недели 27.04.2023, 15:24

Фото: Charter97.org

Прогноз по Беларуси на 28-30 апреля.

28 апреля погодные условия будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность, пишет pogoda.by. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, по востоку республики до +5°С; максимальная днем составит +9..+15°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

29 апреля скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь днем местами по Брестской области ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью составит -2..+5°С, максимальная температура днем будет находиться в пределах +10..+16°С.

30 апреля скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Польши. Облачно с прояснениями. Ночью местами по республике, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью будет +1..+6°С, в юго-западных районах Беларуси до +9°С; максимальная днем составит от +10°С по северо-западу до +18°С по юго-востоку страны.

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