Под Щучином можно купить настоящую нефтебазу
- 27.04.2023, 15:41
Недвижимость забрали за долги у «Гроднооблсельстроя».
Находится нефтебаза недалеко от агрогородка Топилишки в Щучинском районе. Площадь участка — почти 14 соток, пишет vgr.by. На территории находится здание для технического обслуживания автомобилей с холодной пристройкой, склад, а также семь разноформатных емкостей и баков для хранения светлых нефтепродуктов плюс топливозаправочная колонка. Территория базы огорожена забором в виде сетки-рабицы на железолбетонных столбах.
Прежним собственником имущества являлось строительное унитарное предприятие «Гроднооблсельстрой», однако из-за долгов база была изъята. Сейчас ее можно будет купить на аукционе на электронной площадке «БелЮрОбеспечение».
Торги назначены на 18 мая. Начальная цена — 24 880 рублей.