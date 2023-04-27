Под Щучином можно купить настоящую нефтебазу 27.04.2023, 15:41

Недвижимость забрали за долги у «Гроднооблсельстроя».

Находится нефтебаза недалеко от агрогородка Топилишки в Щучинском районе. Площадь участка — почти 14 соток, пишет vgr.by. На территории находится здание для технического обслуживания автомобилей с холодной пристройкой, склад, а также семь разноформатных емкостей и баков для хранения светлых нефтепродуктов плюс топливозаправочная колонка. Территория базы огорожена забором в виде сетки-рабицы на железолбетонных столбах.

Прежним собственником имущества являлось строительное унитарное предприятие «Гроднооблсельстрой», однако из-за долгов база была изъята. Сейчас ее можно будет купить на аукционе на электронной площадке «БелЮрОбеспечение».

Торги назначены на 18 мая. Начальная цена — 24 880 рублей.

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