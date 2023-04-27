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Глава Минобороны Украины: Мы должны выйти на границы 1991 года, дальше вопрос технологий

  • 27.04.2023, 15:53
Глава Минобороны Украины: Мы должны выйти на границы 1991 года, дальше вопрос технологий
Алексей Резников

В Кремле режим может измениться.

Украина имеет цель выйти на свои международно признанные границы 1991 года. Все остальное уже станет вопросом технологий. Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

- Мы должны выйти на грани 1991 года. Дальше вопросы технологий, - заявил Резников.

По его словам, сам Кремль в итоге никуда не денется, но режим может измениться.

- У них был момент просветления в стране несколько раз. В Советском союзе была оттепель, перестройка, при Ельцине страна развивалась, строились демократические институты, они же реально боролись за свободу, демократию. Потом они сами же у себя ее и похоронили. Но они имеют это ядро внутри, они способны и могут это сделать, - говорит Резников.

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