Медики перечислили продукты, способствующие очищению и сохранению эластичности сосудов 27.04.2023, 15:46

Их обязательно стоит добавить в рацион питания.

Медики рассказали о продуктах, отлично подходящих для очистки и улучшения эластичности сосудов. Полезными свойствами обладают лосось, кимчи, чеснок и гранат.

Врачи рекомендуют добавить в рацион питания продукты, обогащенные L-аргинином. Например, можно отдавать предпочтение мясу птицы. Альтернативным вариантом может стать лосось. К нему можно подать зелень и гарнир из бобовых.

Для снижения влияния токсичных веществ на стенки сосудов эксперты советуют выбирать ферментированную капусту – кимчи. Полезными свойствами также обладает чеснок.

Его рекомендуют употреблять в сыром виде. Благодаря этому можно избавиться от ненадобного налета на артериях. Польза организму может принести сок граната. Если натуральный напиток употреблять в течение года, можно на 30% улучшить здоровье сосудов.

Стоит напомнить, что недавно стало известно о полезных свойствах паприки. Согласно утверждению экспертов, специя имеет отличную питательную ценность, так как в ней содержится большое количество важных веществ и антиоксидантов.

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