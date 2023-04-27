СМИ: Россияне тестировали новый препарат на детях с оккупированных территорий Украины 6 27.04.2023, 15:59

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Без согласия родителей.

В РФ создали аналог препарата «Золгенсма», который применяется для улучшения качества жизни пациентов, страдающих спинальной мышечной атрофией. Новый препарат был протестирован на детях, проживающих на оккупированной территории Украины, подконтрольной вооруженным силам Российской Федерации.

Об этом сообщает «Стопкор» с ссылкой на заявление врача-невролога Александра Курмышкина.

По словам медика, новый российский препарат под рабочим названием Bluebell испытывали на детях.

«В испытаниях принимают участие дети из стран, где препарат «Золгенсма» не зарегистрирован или применение на территории страны связано с препятствиями», – сказал он.

Согласно словам врача-невролога, ни российские, ни украинские семьи, проживающие на оккупированных территориях, не давали свое согласие на участие детей в медицинских экспериментах.

Директор благотворительного фонда «Люди-Маяки» Лилия Цыганкова заявила, что использование нового препарата на российских детях является негуманным. Она не уточнила, на ком теперь можно испытать этот препарат.

Напомним, что ювенальные прокуроры Донецкой областной прокуратуры начали досудебное расследование по очередному преступлению участников так называемой ЧВК «Вагнер». В этот раз они депортировали семьи с детьми из Бахмута.

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