В мае белорусов ждут две четырехдневные рабочие недели 27.04.2023, 16:04

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График выходных.

В мае многих белорусов ждут 10 выходных вместо 8, а еще — две укороченные четерыхдневные рабочие недели. Telegraf.news посмотрел в календарь, как жители Беларуси будут работать и отдыхать в мае 2023 года. А отрабатывать придется?

Первый дополнительный выходной ждет в понедельник 1 мая. Так как в субботу 29 апреля многие будут отрабатывать за 24-е, то получится только два выходных подряд — 30 апреля и 1 мая.

Благодаря этому на первой неделе будет всего 4 рабочих дня: с 2 по 5 мая.

Далее придут длинные четырехдневные выходные — с 6 по 9 мая (с субботы по вторник). Но за 8 мая придется отработать 13 мая.

Таким образом, затем выходит еще одна короткая четырехдневная рабочая неделя — с 10 по 13 мая.

И это все изменения по маю. Дальше — только обычные выходные — воскресенье 14 мая, суббота-воскресенье 20-21 и 27-28 мая.

По производственному календарю Министерства труда и социальной защиты на 2023 год, расчетная норма рабочего времени в мае составит:

- для пятидневной рабочей недели: 167 часов (при 40-часовой рабочей неделе) и 146 часов (при 35-часовой);

- для шестидневной рабочей недели: 166 часов (при 40-часовой рабочей неделе) и 145 часов (при 35-часовой).

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