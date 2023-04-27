«Варшавянка» из Мариуполя 2 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

27.04.2023, 16:19

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Все-таки у российского начальства «ума палата».

«Источник в военно-морской сфере» сообщил ТАСС, что подводные лодки класса «Варшавянка» получат интересные имена: «Первый корпус назовут в честь Мариуполя. Со временем лодкам будут присвоены имена и других городов Донбасса».

Дать подлодке имя разбитого в ходе боевых действий города – сомнительная идея. Это что, намек, что подлодку постигнет такая же судьба?

Но прежде чем обсуждать имена, стоит, конечно, иметь в виду, что лодок этих пока нет. Хотят построить шесть штук для Северного флота, но контракт не заключен. И, как утверждает источник ТАСС, раньше 2024 года «реализация соглашения» не начнется.

Главный вопрос иной – зачем гражданам нашей страны нужно, чтобы их деньги тратились на строительство этих аппаратов? Начальству России этот вопрос не задавали. Некому задать. Госдума карманная. Руководство привыкло тратить чужие деньги, как свои собственные.

Мы же считаем, что эти лодки нашей стране не нужны, угроз для нас нет.

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