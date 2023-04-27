«Белсат»: Виктору Бабарико поставили медицинский дренаж 6 27.04.2023, 16:23

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Политзаключенный выглядит избитым.

Экс-кандидату в президенты Беларуси, политзаключенному Виктору Бабарико, из колонии попавшему в больницу, поставили медицинский дренаж. Об этом «Белсату» сообщил источник в Новополоцкой больнице.

По сведениям источника, политик ходит сам:

«Утром шел сам, его куда-то везли из больницы. Выглядит избитым, но его диагноз я не знаю».

Вечером 26 апреля появилась информация о том, что в ночь на 25 апреля экс-кандидат в президенты и политический заключенный Виктор Бабарико был доставлен в больницу из новополоцкой исправительной колонии №1.

Отмечалось, что его состояние средней степени тяжести, известно, что у него пневмоторакс (накопление воздуха между грудной стенкой и легким). Сообщается, что Бабарико был так настолько избит, что врачи не сразу его узнали, лишь увидев фамилию.

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