Средняя цена часа работы в странах еврозоны - 25,5 евро 10 27.04.2023, 16:38

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Работа в Европе стала лучше оплачиваться.

Средняя цена часа работы в Евросоюзе увеличилась на 4,4% (если брать только страны еврозоны, то на 4%). Такие данные приводит европейское статистическое агентство Евростат за 2022 год.

По данным агентства, в целом по ЕС средняя оплата за час труда составила 22,9 евро (что равняется 63,6 белорусским рублям), а в странах еврозоны — 25,5 евро (70,8 бел рублей).

В еврозоне больше всего этот показатель вырос в Литве (+13,4%), Эстонии (+8,8%) и Хорватии (+8,7%), а меньше всего — в Италии, Мальте и Финляндии (по +2,3%).

В странах, которые не входят в еврозону, больше всего средняя цена часа работы выросла в Венгрии (+16,4%), Болгарии (+15,5%), Румынии (+12,3%) и Польше (+11,7%), меньше всего — в Дании (+2,2%) и Швеции (+3,0%).

Самый высокий рост отметили у занятых в горном деле (+9,6%), научной деятельности (+6,4%), энергетике и финансах (оба +5,6%).

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