ВЧК-ОГПУ: Ответственные за «воздушный щит» Москвы в истерике 1 27.04.2023, 17:02

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В Подмосковье все чаще стали видеть беспилотники.

Источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ сообщил, что за двое суток с момента падения БПЛА под Ногинском, начинённого взрывчаткой, люди стали чаще смотреть в небо. Количество сообщений и происшествий с дронами увеличилось в разы. По информации собеседника, без учета небольших квадрокоптеров (их находили в огородах под Чеховым, Ногинском и Шатурой), крупные БПЛА самолетного типа в Подмосковье стали видеть всё чаще. Крылатые аппараты, очень похожие на зарубежные модели, видели в небе в районе Ступино, Серпухова, Пушкино, Старой Купавны и даже над МКАДом. Визуально они не отличаются от упавшего беспилотника: с двумя крыльями и серого (серебристого) цвета.

Такое воздушное шоу с неопознанными и, по всей видимости, военными зарубежными БПЛА приводит ответственных за «воздушный щит» Москвы в истерику. Но, подводит не только ПВО, но и отечественные аналоги беспилотников. С ними также случаются ЧП. Например, 25 апреля гражданские лица обнаружили в Можайском городском округе БПЛА самолетного типа. Местный житель снял аппарат с дерева, отнёс в гараж и сообщил об этом в полицию. По адресу срочно была направлена оперативная группа, которая установила, что находкой является российский Комплекс ближнего действия воздушной разведки и наблюдения «Элерон-3» (Минобороны РФ), потерпевший крушение.

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