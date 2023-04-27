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Белорусская врач назвала три продукта, которые помогут улучшить настроение

  • 27.04.2023, 17:04
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Белорусская врач назвала три продукта, которые помогут улучшить настроение

В одном из этих продуктов — повышенное содержание полезных аминокислот.

Белорусская врач-нутрициолог Ксения Черная рассказала, какие продукты помогают человеку сохранить положительные эмоции и вызвать хорошее настроение.

На третьем месте оказалось обычное яйцо за повышенное содержание полезных аминокислот. Так, триптофан помогает организму вырабатывать серотонин, а желток является источником холестерина, из которого производят стероидные гормоны, в том числе гормон стресса кортизол.

На второе место врач-нутрициолог поставила какао-порошок, из которого производят шоколад. В какао содержатся полезные жиры и огромное количество магния, а ведь именно он отвечает за хорошее настроение и состояние релакса.

Наконец, на первом месте продуктов, которые делают нас счастливыми, находится топленое масло. Оно является источником жира, который помогает бороться со стрессом.

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