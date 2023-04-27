Резников: Российские цари сами бы задушили действующий режим в Кремле 27.04.2023, 17:17

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Алексей Резников

Фото: Getty Images

Путин испортил все, что только можно было.

Для России уже не существует так называемых «красных линий». В прошлом российские цари за это уже бы задушили действующий режим Кремля.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что РФ считала своей «красной линией» увеличение границы с НАТО. Однако вступление Финляндии в альянс лишь усугубило ситуацию для Москвы.

«Они испортили все, что только можно было. Возьмем любую линейку царей Российской империи, строивших Россию, «великую империю» - я думаю, они бы сами задушили действующий режим. Потому что хотели отодвинуть НАТО как можно дальше, а получили 1200 км границы с Финляндией. Мы также стали сегодня страной НАТО де-факто», - заявил Резников.

Он напомнил, что Patriot в Польше и НАТО в Украине также были, по словам Кремля, «красной линией». Однако сейчас Украина сама получила Patriot, а украинские военные проходят обучение в странах НАТО.

«Кто бьет Россию? Украинцы. Поэтому обновленный режим Кремля будет заинтересован, чтобы Запад пошел на уступки, потому что им некуда деваться. Или их дожмет «дружественный» Китай. И все», - отметил министр.

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