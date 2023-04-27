Что сейчас происходит на границе Беларуси и ЕС 27.04.2023, 17:22

Сейчас «Брест-Тересполь» - самый популярный переход у белорусов.

Впереди большие майские выходные. Как сейчас обстоят дела на границе и какой день лучше всего выбирать для пересечения, про это и не только MOST поговорил с представителем проекта GranicaBYPL, где отслеживают ситуацию на границе Беларуси и ЕС.

Белорусско-литовская граница

В Беларуси с 21 по 25 апреля прошли большие выходные. На границах был огромный ажиотаж на выезд из страны 20 и 21 апреля, прохождение занимало больше 14 часов. По-прежнему самая напряженная ситуация на выезд из Беларуси через «Привалка-Райгардас» (ближайший пункт пропуска к Гродно), поэтому если у вас есть возможность, то стоит выбирать другой пункт пропуска для выезда. Если ещё летом 2022 года на «Привалка-Райгардас» в час проезжало 12-13 машин, то в апреле 2023 года — 7-8 машин в час.

Если вы планируете проезд по живой очереди, то в час проезжает 3-5 машин, поэтому прохождение занимает около 15-20 часов. Наиболее напряжённая ситуация для выезда в воскресенья, 23 апреля прохождение занимало больше суток.

В среднем в сутки проезжает 187 машин, пропускная способность 250 машин.

Стоит взять под внимание, на «Привалке» нет зоны ожидания, то на этой границе в приоритетном порядке проходят границу:

- родители с детьми до 3-х лет на днях прохождение заняло 4 часа;

инвалиды;

- велосипедисты (по три велосипедиста запускают на границу, остальные ожидают на нейтралке въезд);

- и по пропуску ГПК (действует только на границах, где нет зоны ожидания: «Привалка», «Лоша», «Видзы»).

Напряжённая ситуация в пункте пропуска «Мядининкай» (с белoруcской стороны — «Каменный Лог»). В среднем в сутки проезжает 210 машин при пропускной способности в 600. До 31 мая будут проходить ремонтные дороги на Мядининкай.

Белoрусско-польская граница

После закрытия пунктов пропуска в «Кузнице» и «Бобровниках» пересечь белoрусско-польскую границу можно только в двух пунктах пропуска: «Козловичи-Кукурыки» для грузового транспорта и «Тересполь-Брест» для легкового. Оба погранперехода находятся возле Бреста. «Брест-Тересполь» — по-прежнему самая популярная граница у белoрусов. В среднем в сутки проезжает через границы 568 машин. В среднем в час 19 машин. Минимальное время прохождения 5 часов, максимальное больше суток.

Майский мини отпуск в Беларуси

За неполных четыре месяца в 2023 году в Беларусь по безвизу приехало 12 080 граждан Польши и 90 120 граждан Литвы (по данным Погранкомитета Беларуси). Это в среднем около 100 граждан Польши и 750 граждан Литвы каждый день приезжает в Беларусь. Напомним, что граждане Польши могут въезжать по безвизу в Беларусь на всех границах с ЕС.

Учитывая, что в последние месяцы польский злотый укрепляется к евро и доллару, а белoрусский рубль продолжает ослабевать к валюте, то для многих иностранцев и белoрусов работающих за границей, данный факт может сыграть важную роль, чтобы провести майский мини отпуск в Беларуси.

Впереди майские праздники и на границах ожидаются очереди на въезд в Беларусь в ближайшие дни. Напряженная ситуация будет в пятницу и субботу (28 и 29 апреля). В обратном направлении большинство будет выезжать из Беларуси 3 мая. 4-5 мая снова ожидается, что на выезд из Беларуси будут очереди, а на въезд в Беларусь большинство будет возвращаться 8-9 мая.

Для въезда в Беларусь рекомендуем приезжать на границы утром и тогда сможете быстро пройти границы. Для выезда из Беларуси лучше всего мониторить ситуацию в чате и отчёты пользователей по прохождению и на основании этой информации выбирать границу для выезда.

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