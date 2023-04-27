На шоу Скабеевой заговорили о позоре российской армии 27.04.2023, 17:29

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Ольга Скабеева

Даже «эксперты» кремлевских пропагандистов признают, что РФ фактически уже потерпела поражение.

Эксперты в студиях российских ток-шоу, которые всего год назад кричали, что Россия захватит Украину за 3 дня, теперь признают, что РФ фактически уже потерпела поражение, а Путин завел страну в тупик, из которого нет выхода. Более того, участники ток-шоу Скабеевой говорят, что даже заморозка конфликта в нынешнем виде и остановка боевых действий на нынешней линии соприкосновения будет означать для РФ проигрыш.

«Это означает, что вот фактически на государственном телевидении РФ признают, что вот те постоянные просьбы о перемирии, просьбы о переговорах, которые звучат из Кремля, это фактически просьба о капитуляции», - комментирует фрагмент эфира украинский блогер Денис Казанский в своем YouTube-канале.

«Заморозить боевые действия? Тогда что получается: мы не освободили, во-первых, до конца ни одной из областей после референдумов, которые были проведены; мы фактически пересматриваем свои референдумы, которые провели прошлой осенью. Мы создаем фундамент для внутриполитического кризиса. Мы даже не отогнали противника от Донецка. И тогда пойдут разговоры о том, что если вы за год не смогли отогнать противника от Донецка, ну позор вам, проигравшим, и ничего больше», - заявил один из экспертов в студии у Скабеевой.

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