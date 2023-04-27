Во сколько белорусам обойдется морской круиз? 3 27.04.2023, 17:43

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Большинство круизов рассчитаны на семь ночей.

Стоит ли переплачивать за каюту с балконом на круизном лайнере и обязательно ли знание английского языка, разбирались «Минск-Новости».

Длительность нахождения в море

Большинство круизов рассчитаны на семь ночей, есть и менее длительные варианты путешествия, но встречаются также круизы продолжительностью в 23 дня.

— Недельный тур — это наилучший вариант. За это время вы успеете посмотреть примерно пять городов, хорошо провести время на борту корабля и при этом не сильно устать. Все-таки любое путешествие выматывает, и круизы — не исключение, — рассказала турагент Александра.

Почти каждый день тура предусматривает остановку в портах примерно на 7–14 часов. Многие туристы успевают за это время не только познакомиться с местными достопримечательностями, попробовать национальную кухню, но и посетить пару-тройку торговых центров. Есть во время путешествия и дни, когда выход на сушу невозможен.

А нужно ли окно?

Существует четыре типа кают: внутренняя, внешняя, с балконом и сьют. Различаются они не только площадью, расположением на лайнере, но и ценой. Что бы вы ни выбрали, в вашем распоряжении будут кровать, ванная комната, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, сейф. Полотенца, гель для душа и шампунь с собой брать не стоит, все это предоставляется на лайнере.

Внутренняя каюта располагается в центральной части корабля, поэтому окно там не предусмотрено. Кому-то в таких номерах не хватало солнечных лучей по утрам, другим же отсутствие естественного света помогло избавиться от бессонницы. Путешествие в такой каюте не так сильно ударит по бюджету, так как они самые дешевые.

Любителям просыпаться с восходом солнца предлагают взять номера с окном. За возможность посмотреть из каюты на водную гладь придется доплатить минимум 100–150 долларов США в эквиваленте с человека, но иногда эта цифра может достигать и 400 долларов. Варианты с балконом обходятся еще дороже.

Каюты типа сьют предусматривают не только спальное место, ванную комнату и балкон. Отличаются такие номера большей площадью и планировкой. Некоторые имеют собственную гостиную, джакузи, лаунж-зону. Стоит такое удовольствие обычно в три раза дороже внутренней каюты.

— Выбирать тип размещения следует из собственных планов. Тому, кто планирует ежедневно ходить на экскурсии, посещать все концерты и шоу, а в каюте только ночевать, не имеет смысла переплачивать. Лучше взять бюджетный вариант, а на сэкономленные деньги купить что-нибудь на память о путешествии, — порекомендовали в турфирме. — Если планируете отдых с детьми и понимаете, что много времени проведете в номере, тогда следует рассмотреть каюту с балконом. Почему бы всей семьей не устроить ужин с видом на море?

Узнать заранее

Какое же путешествие без еды и напитков! Круизные туры продают обычно с полным пансионом. Шведский стол почти с круглосуточным доступом точно не позволит вам голодать. Вода, соки, кофе на завтрак и 20 л чая (да-да, именно такое ограничение существует на некоторых лайнерах) включены в стоимость тура, а вот за алкоголь придется платить.

— Лучше еще на стадии бронирования купить безлимит на меню бара, на корабле он стоит чуть дороже. Взять с собой алкоголь на время всего отдыха, скорее всего, не получится, многие лайнеры ставят серьезные ограничения на это. Приобретать что-то в городах тоже не всегда дешево, — рассказала Александра.

Еще одним «но» таких поездок может стать языковой барьер. Персонал в совершенстве владеет английским, иногда встречаются и те, кто уверенно ведет разговор на итальянском, французском и немецком. Если ваши знания ограничены «hello» и «goodbye», то однозначно следует рассматривать только туры с русскими группами. В таком случае на борту без труда можно встретить русскоговорящий персонал.

На всех лайнерах есть «комендантский час»: детям младше 16 лет запрещается находиться в общественных местах после 23:00. Есть у этой особенности и другая сторона медали.

— Большинство компаний-перевозчиков дают хорошую скидку юным путешественникам. Например, акция «2 + 2 = 2» позволяет родителям взять с собой двух несовершеннолетних детей на лайнер абсолютно бесплатно при размещении всей семьи в одной каюте, — объяснили в турфирме.

Из-за чего точно не придется переживать, так это из-за морской болезни. Современные лайнеры сконструированы так, что их почти не раскачивает. Конечно, во время сильного шторма вы почувствуете небольшой наклон судна, но вероятность того, что вам станет плохо, почти нулевая.

Вопрос в цене

Круиз — недешевое удовольствие даже при выборе самых бюджетных вариантов. Рассмотрим на конкретном примере.

Путешествие в начале августа по маршруту Хайфа (Израиль) — Лимасол (Кипр) — Миконос (Греция) — Афины (Греция) — Санторини (Греция) — Кушадасы (Турция) — Хайфа обойдется минимум в 700 долларов с человека при проживании во внутренней каюте. В стоимость включены питание, аквазона, состоящая из нескольких открытых бассейнов и водных горок, аниматоры для детей, спортзал, вечерние концерты и шоу. Отдельно придется заплатить за авиабилеты из Минска в Израиль и обратно, медицинскую страховку и визу.

Планировать отдых на лайнере следует за несколько месяцев до путешествия. Высока вероятность получить скидки, связанные с ранним бронированием, да и места ближе к летнему сезону разбирают довольно быстро.

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