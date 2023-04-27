В Беларуси повысят цены на сигареты 4 27.04.2023, 18:07

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В продаже появятся новые марки.

В Беларуси с 1 мая подорожают некоторые марки сигарет. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Также в продаже появятся новые марки сигарет.

Гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 мая повысит цену на Kent Crystal Blue — на 15 копеек (до 4,5 рубля). В продаже также появятся RB Perliamutr Dark Blue и RB Perliamutr Gold, они будут стоить 2,8 рубля.

«Табак-инвест» со следующего месяца поднимет ценник на многие сигареты. К примеру, Sobranie Exotica и Sobranie Evolve Gold станут дороже на 20 копеек (цены с мая — 5,75 и 5,85 рубля соответственно).

«Интер Тобакко» в мае повышать цены не планирует, а «Беларусьторг» поднимет стоимость Kent Crystal Blue — до 4,5 рубля (+15 копеек).

Посмотреть полный список сигарет, на которые с 1 мая изменятся цены, можно на сайте МНС.

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