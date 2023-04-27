Кочанова анонсировала репрессии против чиновников Лукашенко 12 27.04.2023, 18:21

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Наталья Кочанова

Она пригрозила чиновникам жестким ответом за дискредитацию режима.

Глава Совета Республики Наталья Кочанова предупредила чиновников о жестком ответе за дискредитацию власти, пишет БелТА.

Об этом было сказано во время личного приема граждан, ИП и юрлиц в Совете Республики. В частности, Кочанова сказала, что дискредитирующие власть будут отвечать за это жестко. И пояснила, что законные просьбы и обращения граждан должны быть услышаны властью.

— Гонять обращающихся граждан по чиновному кругу недопустимо, — подчеркнула лукашистка.

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