Кочанова анонсировала репрессии против чиновников Лукашенко

Кочанова анонсировала репрессии против чиновников Лукашенко12
- 27.04.2023, 18:21
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Она пригрозила чиновникам жестким ответом за дискредитацию режима.
Глава Совета Республики Наталья Кочанова предупредила чиновников о жестком ответе за дискредитацию власти, пишет БелТА.
Об этом было сказано во время личного приема граждан, ИП и юрлиц в Совете Республики. В частности, Кочанова сказала, что дискредитирующие власть будут отвечать за это жестко. И пояснила, что законные просьбы и обращения граждан должны быть услышаны властью.
— Гонять обращающихся граждан по чиновному кругу недопустимо, — подчеркнула лукашистка.