Роман Свитан: Как минимум два фронта будут сыпаться у россиян

Роман Свитан: Как минимум два фронта будут сыпаться у россиян1
- 27.04.2023, 18:37
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В Минобороны РФ готовятся к большому провалу оккупационной армии.
Увольнение «мясника Мариуполя», заместителя министра обороны РФ Шойгу, генерал-полковника Мизинцева — это подготовка к тому, чтобы найти виновных в провале российской армии в Украине, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
Об этом он рассказал в эфире Radio NV.
«Это подготовка. При чем готовятся к этому не только информационные средства, а и Министерство обороны РФ. Они уже начинают передвигать [кадры], выводят из определенного „оборота“ такого рода генералов, на которых действительно можно повесить и неудачи, и, может быть, в некоторых случаях, военные преступления в том числе», — убежден Свитан.
Уже видна, по его мнению, и подготовка к большому провалу российской оборонной инициативе, которую они пытаются сейчас осуществить на линии фронта.
«Как минимум два фронта у них будут сыпаться. А это надо как-то перекрывать, переориентировать, закрывать от информационного пространства. Закрыть можно только перебив какой-то более мощной проблемой. Это стандартный прием информационных войн», — объяснил Свитан.