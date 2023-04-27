Жительница Быхова избила милиционера 2 27.04.2023, 18:57

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Милиционер оказался бессилен в драке с женщиной.

Суд Быховского района рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняли в ложном сообщении о минировании и в нападении на сотрудника милиции, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела, 22 декабря 2022 года женщина, будучи нетрезвой, позвонила на «101» со своего мобильного и передала ложную информацию о готовящемся взрыве. В тот же день милиционеры установили личность звонившей и вызвали ее в райотдел для разбирательства.

В фойе отделения милиции женщина, будучи пьяной, ударила ногой помощника дежурного, который был в форме и выполнял свои обязанности, чем «причинила побои и физическую боль».

На суде быховчанка признала свою вину и попросила у милиционера прощения.

Суд постановил признать женщину виновной по двум статьям — ложное сообщение об опасности и насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. По совокупности преступлений ей назначили 1 год и 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, телефон женщины конфискован в доход государства как средство совершения преступления.

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