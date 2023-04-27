Польша упростила экспорт беспилотников в Украину
- 27.04.2023, 19:19
Упрощенный экспорт заработает уже завтра.
С завтрашнего дня экспорт дронов с территории Польши в Украину может осуществляться на основе общего разрешения, предоставленного Министром развития и технологии Польши.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу Министерства экономики Украины.
«Вооруженные силы Украины для защиты нашего государства и победы над агрессором крайне нуждаются в БПЛА, как отечественном, так и зарубежном производстве. Правительство Украины со своей стороны упростило импорт БПЛА. Параллельно Украина на всех уровнях работала с нашими партнерами на то, чтобы соответствующие упрощения были приняты и ими», - сказал заместитель Министра экономики Украины Тарас Качка.
По его словам, правительство Польши приняло важное для Украины решение и это освобождает от необходимости получения индивидуального разрешения при экспорте каждой партии дронов.
«Следовательно, разрешение касается только определенной категории дронов, определенных в распоряжении. А именно — беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для контролируемого полета за пределами прямой видимости оператора, с максимальной продолжительностью не менее 30 минут, но менее 1 часа, и предназначенных для взлета и обслуживания. Стабильный управляемый полет при порывах ветра не менее 46,3 км/ч», - добавили в Министерстве.
При этом общее разрешение не предоставляется в случае, если экспортер или поставщик знает или был проинформирован о том, что указанные БПЛА предназначены или могут быть полностью или частично предназначены для использования в связи с разработкой, производством, обращением и эксплуатацией.