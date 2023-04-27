Ученые: Китайцы построили Великую стену, чтобы защититься от принцесс-воинов

Ученые: Китайцы построили Великую стену, чтобы защититься от принцесс-воинов4
- 27.04.2023, 19:29
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У этих женщин был очень высокий статус в империи хунну.
Великая китайская стена помогла китайцам укрываться от принцесс-воинов. К такому выводу пришла международная группа историков. Результаты ее исследования опубликованы в научном альманахе Science.
Ученые и раньше знали, что император Китая Цинь Шихуанди возвел стену в третьем веке до нашей эры, чтобы защититься от набегов древнего кочевого народа хунну. Однако теперь выяснилось, что женщины играли в этих набегах более важную роль, чем считалось ранее.
Об этом свидетельствуют останки с элитных кладбищ хунну, найденные на территории современной Монголии. Оказалось, что там были захоронены женщины очень высокого статуса — вероятно, принцессы. У их останков лежали похоронные атрибуты, которые символизируют мужественность и силу. К таким относится, например, снаряжение для верховой езды. Благодаря этим находкам ученые пришли к выводу, что эти женщины обладали большой властью как правительственные деятели имперского государства хунну.
Оно простиралось от территории современного Казахстана до Монголии и контролировало огромные части Азии на протяжении почти трех веков. Это длилось примерно с 209 года до нашей эры до конца первого века нашей эры. Отмечается, что на пике своего развития народ хунну оказывал сильное влияние на политическую экономику Центральной, Внутренней и Восточной Азии, а также был главным политическим соперником имперского Китая.