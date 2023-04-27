Стало известно, чем занимается олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко 3 27.04.2023, 19:39

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Юлия Нестеренко

«Белая молния» неожиданно оказалась в футбольной сфере.

Олимпийская чемпионка 2004 года в беге на 100 метров Юлия Нестеренко сейчас работает тренером по физподготовке юных футболистов в Бресте. Об этом она рассказала в комментарии телеканалу «Беларусь-5», передает КП.

- Мы, как специалисты по легкой атлетике, привносим что-то новое в белорусский футбол, за эти пять лет это дало хорошие результаты. Около 15 человек уже играют в высшей лиге, которые работали с нами с детства, - рассказала Юлия Нестеренко.

Она заметила, что белорусским футболистам не хватает гибкости, подвижности суставов. Поэтому легче вылепить из них спортсменов, пока они дети и как пластилин, чем потом переучивать «деревянное тело».

Также Нестеренко призналась, что гордится успехами ее воспитанника Тимофея Мартынова, который сейчас играет за «Минск».

- Есть футболисты, которые горят, хотят, имеют способности, тут должно сойтись много качеств, - отметила «белая молния» (так прозвали Юлию Нестеренко за ее феноменальный результат в беге на короткие дистанции).

Напомним, белоруска была первой белой женщиной, которая сумела выиграть золотую медаль на Олимпийских играх на 100-метровой дистанции. К сожалению, в 2008 году на Олимпиаде в Пекине не сумела пробиться в финал забега на 100 метров, дойдя лишь до полуфинала. А в 2012 году из-за травмы стопы Нестеренко пропустила Олимпийские игры в Лондоне. В 2017 году Юлия заявила о завершении спортивной карьеры и перешла на тренерскую работу.

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