Виктор Бабарико все еще остается в больнице Новополоцка 27.04.2023, 20:11

2,344

Виктор Бабарико

Стало известно, в каком состоянии находится политик.

Экс-претендент на пост президента, политзаключенный Виктор Бабарико по-прежнему находится в больнице Новополоцка, сообщили в его штабе, опровергая поступившую ранее каналу «Белсат» информацию, что утром Бабарико вывезли из больницы в неизвестном направлении.

«По нашей информации, Виктор Бабарико все еще находится в центральной городской больнице города Новополоцк. Информация о его переводе, озвученная ранее в СМИ, не подтвердилась. Любая транспортировка на сегодняшний момент может быть сопряжена со смертельной угрозой жизни и здоровью», — сообщили в штабе.

Там также рассказали, что удалось выяснить о состоянии политика на данный момент:

«Врачи подтвердили, что было произведено обследование, отводят жидкость из легких. Состояние Виктора оценивается как средней тяжести. Он находится под наблюдением медицинского персонала больницы».

Причины госпитализации, говорит команда, в больнице по-прежнему не сообщают.

Напомним, вечером 26 апреля появилась неподтвержденная информация о том, что Виктор Бабарико, заключенный ИК-1 Новополоцка, в ночь на 25 апреля был госпитализирован в городскую больницу — якобы со следами избиений и пневмотораксом. Утром 27 апреля близким политика удалось подтвердить факт его госпитализации в хирургическое отделение.

Официально никакой информации о состоянии Виктора Бабарико опубликовано не было. Госорганы комментировать ситуацию отказались.

Виктор Бабарико, бывший глава «Белгазпромбанка» и известный меценат, в 2020 году решил побороться за пост президента Беларуси и быстро стал самым популярным соперником Александра Лукашенко (судя по сотням тысяч собранных подписей). Спустя месяц предвыборной компании Виктор и его сын Эдуард, возглавлявший его штаб, были арестованы и водворены в СИЗО. Против них озвучивались различные обвинения, в том числе в налоговых махинациях, отмывании средств. К выборам Бабарико не допустили.

6 июля 2021 года суд назвал его виновным в получении взятки и финансовых махинациях со средствами, полученными преступным путем. Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии усиленного режима. Его сын Эдуард до сих пор — уже почти три года — находится в СИЗО без суда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».