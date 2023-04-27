Бостонская компания создала аккумулятор на воде

Бостонская компания создала аккумулятор на воде2
- 27.04.2023, 20:22
Он не содержит лития и кобальта.
Бостонская компания Alsym Energy создала перезаряжаемую бюджетную батарею. Более того, она способна конкурировать с литиево-ионными аккумуляторами по качествам характеристики. Об этом сообщает Interesting Engineering.
Аккумулятор работает на воде. Таким образом, он еще и абсолютно безопасен для окружающей среды.
«Эта батарея не содержит лития и кобальта, а использует дешевые и доступные материалы, такие как марганец и металлоидный оксид. Ее электролит – это вода с органическими солями, которая обеспечивает проводимость ионов и сохранение энергии. Благодаря этому батарея не воспламеняется и не взрывается, что экономит расходы по защите от пожаров и расширяет сферу ее применения», – рассказали разработчики.
Первым, кто использует такой аккумулятор, будет автопроизводитель из Индии.
Батарею будут использовать для создания более дешевых электромобилей.