Бостонская компания создала аккумулятор на воде 2 27.04.2023, 20:22

Он не содержит лития и кобальта.

Бостонская компания Alsym Energy создала перезаряжаемую бюджетную батарею. Более того, она способна конкурировать с литиево-ионными аккумуляторами по качествам характеристики. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Аккумулятор работает на воде. Таким образом, он еще и абсолютно безопасен для окружающей среды.

«Эта батарея не содержит лития и кобальта, а использует дешевые и доступные материалы, такие как марганец и металлоидный оксид. Ее электролит – это вода с органическими солями, которая обеспечивает проводимость ионов и сохранение энергии. Благодаря этому батарея не воспламеняется и не взрывается, что экономит расходы по защите от пожаров и расширяет сферу ее применения», – рассказали разработчики.

Первым, кто использует такой аккумулятор, будет автопроизводитель из Индии.

Батарею будут использовать для создания более дешевых электромобилей.

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