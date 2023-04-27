Под Варшавой открыли еще один международный аэропорт 27.04.2023, 20:46

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Аэропорт в Радоме станет для Варшавы третьим.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий официально открыл аэропорт Варшава—Радом, расположенный примерно в 100 километрах от польской столицы. Об этом сообщает Polsat News.

По словам польского премьер-министра, мало кто верил, что эта инвестиция вообще будет реализована, но это таки случилось. Моравецкий считает, что аэропорт в Радоме имеет «большой смысл».

«Сегодня аэропорт Варшава—Окенце абсолютно перегружен, поэтому создание этого аэропорта имеет большое значение для того, чтобы разгрузить порт Варшава—Окенце, а в будущем и Центральный коммуникационный порт. Поэтому он имеет большой смысл с точки зрения инфраструктуры, логистики», — подчеркнул премьер-министр.

Рейсы из Радома будет выполнять авиакомпания Lot — польский национальный перевозчик. Уже 28 апреля пассажиры смогут отправиться оттуда в три европейских города: Париж, Рим и Копенгаген.

Стоимость инвестиций в этот аэропорт составляет около 800 миллионов злотых. Терминал сможет принимать около миллиона пассажиров в год на начальном этапе, а затем — более трех миллионов человек в год.

Аэропорт в Радоме станет для Варшавы третьим. Кроме упомянутого аэропорта «Варшава—Окенце», часть пассажирских перевозок до сих пор брал на себя аэропорт в Модлине.

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