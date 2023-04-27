Иранские военные захватили нефтяной танкер под чужим флагом 27.04.2023, 20:51

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Иллюстративное фото

Об этом сообщили ВМС США.

В Османском заливе иранские военно-морские силы захватили нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов.

Об этом пишет Associated Press.

ВМС США идентифицировали судно как Advantage Sweet. Согласно данным спутникового слежения, в четверг во второй половине дня оно находилось в Оманском заливе к северу от столицы Омана, Маската. Судно вышло из Кувейта и указало своим пунктом назначения Хьюстон, штат Техас. Позже корабль подал сигнал бедствия находясь в международных водах.

«Действия Ирана противоречат международному праву и подрывают региональную безопасность и стабильность. Иран должен немедленно освободить нефтяной танкер», - говорится в заявлении 5-го флота ВМС США.

Сначала в США заявили, что судно захватила военизированная Революционная гвардия Ирана, однако позже отметили, что это сделали военно-морские силы Тегерана.

Иранское государственное информационное агентство IRNA утверждает, что захват произошел после того, как «неизвестный корабль столкнулся с иранским судном прошлой ночью в Персидском заливе, в результате чего несколько членов иранского экипажа пропали без вести и получили ранения». В то же время агентство не назвало другое судно, которое участвовало в вероятном столкновении.

«Судно Advantage Sweet было в Персидском заливе в среду, но его поведение не было обычным, поскольку оно проходило через Ормузский пролив, через который проходит пятая часть всей продаваемой нефти. Иран делал обвинения в других захватах, которые впоследствии распались, поскольку стало понятно, что Тегеран пытался использовать этот захват как козырь в переговорах с иностранными государствами», - отмечает издание.

В частности 5-й флот отметил, что иранский захват корабля стал по меньшей мере пятым захваченным коммерческим судном за последние два года.

«Постоянное преследование Ираном судов и вмешательство в права судоходства в региональных водах является угрозой морской безопасности и мировой экономике», - добавили в компании

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