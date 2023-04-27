Украинский депутат о резолюции ПАСЕ: Может появиться ордер на арест Лукашенко 2 27.04.2023, 21:12

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Алексей Гончаренко

Международный уголовный суд должен заняться диктатором.

Член постоянной делегации Верховной рады в ПАСЕ Алексей Гончаренко рассказал «Зеркалу», почему предложил внести Александра Лукашенко и правительство Беларуси в список лиц, ответственных за принудительную депортацию украинских детей и других людей в Россию.

По инициативе члена постоянной делегации Верховной рады в ПАСЕ Алексея Гончаренко Парламентская ассамблея Совета Европы включила Александра Лукашенко и правительство Беларуси в список лиц, которые несут ответственность за принудительную депортацию украинцев в Россию. В этот список входят премьер-министр России, министры образования и здравоохранения, Уполномоченный по правам человека и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, губернаторы Краснодарского края, Магаданской области, Камчатского края, президент Татарстана, глава Республики Адыгея.

В резолюции указано, что государства-участники Римского статута должны принять все возможные меры для выполнения своих обязательств по исполнению ордеров на арест, уже выданных Международным уголовным судом, и поддержать судебное преследование и привлечение к ответственности причастных лиц.

— Лукашенко принимает участие во всех преступлениях своего хозяина Путина, в том числе в преступлении по вывозу и похищению украинских детей, — прокомментировал парламентарий свою поправку. — Лукашенко — это уникальный персонаж. Он все время петляет: он вроде как и есть, но вопросов к нему вроде как и нет. Это совершенно неправильно.

По его словам, предложенная поправка была поддержана единогласно.

— Теперь он есть в списке — и Международный уголовный суд должен рассмотреть и его участие в этом всем. Думаю, что вполне может появиться ордер и на арест Лукашенко. Во всяком случае, нужно этого добиваться.

Напомним, Алексей Гончаренко сообщил, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой осуждается принудительная депортация украинцев в Россию. В ней указано, что принудительная депортация — это признак геноцида, и что все причастные к этому должны нести ответственность. По его словам, ПАСЕ приняло поправку и включило в список ответственных Александра Лукашенко и правительство Беларуси.

«Моя правка к резолюции в ПАСЕ о признании Александра Лукашенко причастным к принудительной депортации детей и взрослых с оккупированных территорий Украины принята. Это автоматически делает Лукашенко виновным в геноциде», — написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

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