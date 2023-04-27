Череватый о Бахмуте: Враги называют его вторым Сталинградом 2 27.04.2023, 21:37

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Город стал практически непригодным для жизни.

В результате боевых действий в Бахмуте Донецкой области разрушено либо повреждено большинство зданий. Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 27 апреля в эфире телемарафона, который в YouTube транслировал телеканал «Рада».

«Он [Бахмут] существенно уничтожен. Даже сами враги называют его вторым Сталинградом. Возможно, они что-то другое хотят этим сказать, но этим они показали степень уничтожения города. Он на данный момент почти не пригоден для жизни, большинство зданий существенно повреждены», – рассказал он.

Как отметил спикер Восточной группировки войск, в городе по-прежнему остаются и гражданские, которые отказались покидать свое жилье. Сейчас мирных жителей трудно эвакуировать из-за интенсивных боевых действий в городской застройке, добавил Череватый.

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