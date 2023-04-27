Сотрудница интерната в Белыничах украла с карт подопечных 35 000 рублей 27.04.2023, 21:49

Сейф не помог.

В доме-интернате для престарелых и инвалидов в Белыничах вскрылось масштабное воровство денег с банковских карточек подопечных, которым занималась одна из сотрудниц, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Согласно материалам дела, 30-летняя сотрудница (ее должность не уточняется) заходила в незапертый кабинет одного из руководителей интерната, доставала из сейфа банковские карты подопечных, снимала с них деньги в банкоматах и присваивала себе. Так происходило неоднократно с сентября по декабрь 2022 года.

Как поясняет СК, все постояльцы интерната недееспособны, потому их опекуном является руководитель учреждения. При этом у каждого подопечного есть банковская карточка, на которую поступает пособие от государства. Эти карты хранятся у администрации, она вправе распоряжаться деньгами подопечных, но только по решению комиссии и для покупки необходимых интернату товаров.

Как видно, сейф не помог сохранить деньги. Сотрудница интерната за три с половиной месяца успела снять около 35 тысяч рублей.

В отношении женщины, ранее не судимой, возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 212 УК (хищение имущества путем модификации компьютерной информации в особо крупном размере). К слову, она уже возместила весь нанесенный ущерб.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».