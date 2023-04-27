Соболенко вышла в 1/16 финала турнира в Мадриде 5 27.04.2023, 22:27

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка в двух сетах обыграла румынку Сорану Кырстю.

Арина Соболенко вышла в 1/16 финала турнира в Мадриде. В четверг во втором круге белорусская теннисистка в двух сетах обыграла румынку Сорану Кырстю — 6:4, 6:3. Соболенко — вторая ракетка мира, ее соперница в мировом рейтинге занимает 44-е место.

WTA напоминает, что у Арины Соболенко 24-я победа в 2023 году.

Виктория Азаренко вместе с Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии вышла в 1/8 финала парного разряда.

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