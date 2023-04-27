закрыть
27 апреля 2023, четверг, 22:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин поручил отреставрировать «исторические самолеты»

1
  • 27.04.2023, 22:38
  • 1,030
Путин поручил отреставрировать «исторические самолеты»

Отправят воевать?

Российский диктатор Владимир Путин поручил правительству страны-агрессора рассмотреть возможность поддержки проектов по реставрации и эксплуатации «исторических самолетов».

Об этом сообщает «РИА новости».

«Поручить правительству РФ рассмотреть возможность поддержки, в том числе финансовой, проектов, предусматривающих реставрацию и эксплуатацию исторических самолетов, их содержание. Доклад — до 30 июня 2023 года», - говорится в поручении диктатора.

Отмечается, что ответственным за проект назначен премьер РФ Михаил Мишустин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников
Освобождение Крыма все ближе
Освобождение Крыма все ближе Александр Коваленко
Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип