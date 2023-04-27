Путин поручил отреставрировать «исторические самолеты»1
- 27.04.2023, 22:38
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Отправят воевать?
Российский диктатор Владимир Путин поручил правительству страны-агрессора рассмотреть возможность поддержки проектов по реставрации и эксплуатации «исторических самолетов».
Об этом сообщает «РИА новости».
«Поручить правительству РФ рассмотреть возможность поддержки, в том числе финансовой, проектов, предусматривающих реставрацию и эксплуатацию исторических самолетов, их содержание. Доклад — до 30 июня 2023 года», - говорится в поручении диктатора.
Отмечается, что ответственным за проект назначен премьер РФ Михаил Мишустин.