Путин поручил отреставрировать «исторические самолеты» 1 27.04.2023, 22:38

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Отправят воевать?

Российский диктатор Владимир Путин поручил правительству страны-агрессора рассмотреть возможность поддержки проектов по реставрации и эксплуатации «исторических самолетов».

Об этом сообщает «РИА новости».

«Поручить правительству РФ рассмотреть возможность поддержки, в том числе финансовой, проектов, предусматривающих реставрацию и эксплуатацию исторических самолетов, их содержание. Доклад — до 30 июня 2023 года», - говорится в поручении диктатора.

Отмечается, что ответственным за проект назначен премьер РФ Михаил Мишустин.

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