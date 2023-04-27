В Британии прошли подготовку уже 14 тысяч украинских военных 27.04.2023, 23:07

Они уже вернулись в Украину.

В Великобритании прошли тренировки 14 тысяч украинских военных. Они уже вернулись домой для защиты страны от российской агрессии. Об этом заявил младший секретарь Минобороны Эндрю Мэррисон, передает Sky News.

Чиновник отметил, что сейчас вполне очевидно лидерство Британии в Европе в вопросе помощи Украине.

«Мы возглавили Международный фонд для Украины, который инициировал процесс восстановления страны, и предоставили 520 миллионов фунтов стерлингов, из которых 300 миллионов было израсходовано, - это действительно значимое достижение», - отметил Мэррисон.

По его словам, уже 14 тысяч украинских военнослужащих вернулись после учебы в Британии, чтобы защитить Украину.

Он также напомнил, что Соединенное Королевство помогает преследовать военные преступления, связанные с полномасштабным вторжением в Украину.

«Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и потратит еще 2,3 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины в этом году», - добавил он.

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