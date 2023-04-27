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«Бумбокс» и Сергей Жадан представили песню «Правда»

  • 27.04.2023, 23:16
«Бумбокс» и Сергей Жадан представили песню «Правда»
Сергей Жадан

Видео.

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан и лидер группы «Бумбокс» Андрей Хливнюк выпустили общий трек под названием «Правда».

Фронтмен группы «Жадан и Собаки» рассказал, что текст для композиции был написан задолго до полномасштабного российского вторжения, однако релиз трека был перенесен.

В частности, писатель сидел на берегу моря, писал стихотворение и выложил его в соцсети. На следующий день получил сообщение о том, как Андрей Хливнюк поет этот текст.

«Мы связались, я дописал текст, Андрей написал свой кусок. Мы с ним долго спорили, потому что он перфекционист, и это интересно. Видно, насколько для него важно то, что он поет, что говорит, что для него это не просто чужой текст. Он его пропустил через себя, это очень приятно», - сказал он.

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