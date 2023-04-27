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Фотофакт: Лукашенко панически боится покушения на свою жизнь

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  • 27.04.2023, 23:24
  • 2,352
Фотофакт: Лукашенко панически боится покушения на свою жизнь

Диктатора в поле сопровождал охранник с автоматом.

Как сообщает телеграм-канал, приближенный к диктатору, 27 апреля Александр Лукашенко на малой родине «проинспектировал посевы овса и гороха».

Инспекция прошла «без галстуков, докладов и отчетов». Зато с охранником с автоматом – эта деталь проскочила в видео, опубликованном телеграм-каналом, заметило издание «Солидарность».

Напомним, что в первые годы правления Лукашенко не опасался контакта с людьми. Теперь же его видят в основном в окружении ограниченного круга приближенных (например, бизнесмена Сергея Тетерина) и охранников.

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