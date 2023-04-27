Фотофакт: Лукашенко панически боится покушения на свою жизнь

Фотофакт: Лукашенко панически боится покушения на свою жизнь3
- 27.04.2023, 23:24
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Диктатора в поле сопровождал охранник с автоматом.
Как сообщает телеграм-канал, приближенный к диктатору, 27 апреля Александр Лукашенко на малой родине «проинспектировал посевы овса и гороха».
Инспекция прошла «без галстуков, докладов и отчетов». Зато с охранником с автоматом – эта деталь проскочила в видео, опубликованном телеграм-каналом, заметило издание «Солидарность».
Напомним, что в первые годы правления Лукашенко не опасался контакта с людьми. Теперь же его видят в основном в окружении ограниченного круга приближенных (например, бизнесмена Сергея Тетерина) и охранников.