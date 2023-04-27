США обсудят с НАТО и ЕС ускорение поставок оружия Украине 27.04.2023, 23:59

Об этом сообщил Пентагон.

Соединенные Штаты на этой неделе проведут встречу с более чем 40 союзниками по НАТО и Европейскому Союзу в Брюсселе. Будет обсуждено ускорение поставок оружия в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга.

«Встреча включает директоров по вооружениям и представителям более 40 стран Европейского союза и НАТО, сфокусированных на глобальных усилиях по ускоренной поставке, производству и поддержке оружия, необходимого Украине», - заявил Райдер.

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